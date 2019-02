Tiental van Keizer redt het niet tegen Villarreal

Zonder de vertrokken Luc Castaignos (zijn contract werd eerder deze week ontbonden), maar mét Bas Dost in de basis ging de formatie van Keizer in Spanje op jacht naar een ticket voor de achtste finales. En waar het in de eerste helft bijna niet in het stuk voor kwam, kwam de ploeg kort voor rust op voorsprong.

Fout Funes Mori

En daar ging een fout van Villarreal-verdediger Ramiro Funes Mori aan vooraf. De Argentijn wilde een bal rustig aannemen op de middenlijn, maar verslikte zich in Bruno Fernandes. De aanvoerder zette de turbo aan en was door niets of niemand meer te achterhalen. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de Portugees feilloos raak.

Rode kaart

Vijf minuten na rust moest Sporting in de overlevingsmodus, toen het elftal gereduceerd werd tot tiental. Verdediger Jefferson werd met zijn tweede gele kaart weggestuurd, waardoor Sporting tot tegenhouden was veroordeeld. Dat lukte tot tien minuten voor tijd, toen Pablo Fornals de 1-1 aantekende.

Met een man minder probeerden de bezoekers de winnende treffer nog te forceren, maar dat mocht niet baten. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kreeg Dost nog een mogelijkheid op de bevrijdende goal, maar de spits kreeg na een voorzet vanaf rechts zijn linker niet goed tegen de bal.

Jetro Willems en Jonathan de Guzman zijn met Eintracht Frankfurt wél een ronde verder. Na de 2-2 in Oekraïne waren de Duitsers in eigen huis met 4-1 te sterk voor Shakhtar Donetsk. Willems viel ruim twintig minuten voor tijd in, bij een 2-1 voorsprong.

Waar Shakhtar op de 2-2 joeg, besliste oud-FC Utrecht-spits Sébastien Haller de wedstrijd aan de andere kant met een mooie schijnbeweging. In blessuretijd viel ook De Guzman nog in.