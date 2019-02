Pijnlijke ondergang Vormer en Denswil in Salzburg

De Belgische ploeg ging met een 2-1 overwinning op zak de return tegemoet, maar was al na één helft beroofd van alle illusies om de achtste finales te bereiken. Een vroege strafschop van Munas Dabbur werd door doelman Ethan Horvath nog geleerd, maar daarna was er geen houden meer aan voor het elftal van trainer Ivan Leko.

Balverlies Amrabat

Na ruim een kwartier leverde slecht uitverdedigen van Sofyan Amrabat Xaver Schlager balbezit op, en de Oostenrijkse middenvelder kegelde van twintig meter kiezelhard raak. Een kwartier later was de Belgische voorsprong helemaal verdwenen, toen Denswil zijn man Patson Daka uit het oog verloor.

De Zambiaanse spits kreeg de bal terug na een een-tweetje en rondde behendig af. Dat kunstje herhaalde Daka op slag van rust, waardoor Red Bull met een comfortabele 3-0 voorsprong de kleedkamers opzocht. In de tweede helft was Club niet meer bij machte om iets terug te doen. Sterker nog, in de extra tijd maakte Dabbur zijn fout van de gemiste strafschop eerder in de wedstrijd goed. Hij schoof kort voor het eindsignaal de 4-0 binnen.

Ajax moet stunten

Door de zege van Salzburg verloor Nederland de elfde positie van de coëfficiëntenranglijst van de UEFA aan Oostenrijk. Alleen een stunt van Ajax tegen Real Madrid kan de kampioen van volgend seizoen in de Eredivisie nog aan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League helpen.