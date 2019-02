Van Gerwen laat weinig heel van Cross: 7-2

Nadat de regerend wereldkampioen in de eerste twee duels te sterk was geweest voor respectievelijk Michael Smith (7-5) en Mensur Suljovic (7-3), moest in Ierland Rob Cross er aan geloven. In Dublin versloeg Van Gerwen zijn kwelgeest uit de halve finale van het WK 2018 met 7-2.

Whitewash

Van Gerwen won de eerste leg nog via een dubbel 1-finish, maar was daarna helemaal los. Voor Cross het wist keek hij tegen een 6-0 achterstand aan en leek de wereldkampioen van 2018 een beschamende ’whitewash’ te moeten ondergaan. Van Gerwen kreeg via dubbel 4 een wedstrijdpijl voor een 7-0 overwinning, maar miste.

Cross gooide daarna 68 uit en bracht de achterstand terug tot 6-1. In de daaropvolgende leg kreeg Van Gerwen drie matchdarts, maar wist hij wonder boven wonder niet uit te gooien. Cross profiteerde, kwam terug tot 6-2, maar in de negende leg besliste Mighty Mike het duel - bij zijn achtste matchdart - wel.

De Brabander blijft zo nog steeds als enige in de Premier League zonder puntenverlies.

Uitslagen Premier League speelronde 3:

Gerwyn Price - James Wade 6-6

Steve Lennon - Peter Wright 5-7

Michael van Gerwen - Rob Cross 7-2