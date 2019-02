Van Gerwen belooft: ’Die 9-darter komt eraan...’

Dat zei de regerend wereldkampioen lachend na zijn 7-2 zege op Rob Cross van donderdagavond. Van Gerwen werd na zijn overwinning geconfronteerd met het feit dat hij wel bij de vloertoernooien negendarters gooit, maar dat niet in de Premier League doet.

„Ik denk dat ik er dit jaar wel eentje ga gooien in de Premier League”, lachte Mighty Mike tegenover Sky Sports. „Overal waar ik kom word ik geweldig ontvangen en aangemoedigd, en die support doet me ontzettend goed.”

De Brabander leek in de derde speelronde in Dublin op weg naar een 7-0 overwinning op Cross, maar miste in de zevende leg twee wedstrijdpijlen op dubbel 4. „Na die twee missers werd het moeilijker”, zei Van Gerwen. „Dan is het niet gek dat Rob wat terug kan doen. Maar ik denk dat hij vanavond de slechtste van zijn drie Premier League-duels tot nu toe speelde”, aldus Mighty Mike, die natuurlijk graag met 7-0 had willen winnen.

Instelling

„Die instelling moet je altijd hebben, anders kun je niet het niveau halen wat ik wil”, zei Van Gerwen, die na drie speelronden in de Premier League nog als enige speler zonder puntenverlies is.