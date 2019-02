IJskoude douche voor Bosz in Europa League

Na de 0-0 in de heenwedstrijd tegen FK Krasnodar kwam de Nederlandse coach met zijn Duitse club in de return niet verder dan 1-1.

In rouw

De wedstrijd leek lange tijd op een verlenging af te stevenen, omdat beide ploegen er lange tijd niet in slaagden te scoren. Een prachtige vrije trap van Magomed Suleymanov dompelde de BayArena vijf minuten voor tijd echter helemaal in rouw.

Bekijk ook: Pijnlijke ondergang Vormer en Denswil in Salzburg

Leverkusen moest door de late tegengoal twee keer scoren om verder te bekeren, maar kwam niet verder dan een raak schot van Charles Aranguiz. In de slotfase joeg de ploeg met man en macht op de bevrijdende 2-1, maar die viel niet.

Bekijk ook: Pijnlijke ondergang Vormer en Denswil in Salzburg

Bekijk ook: Donk en Galatasaray klaren de klus bij Benfica

Ongelukkig

Een ijskoude douche voor Bosz, die in de competitie op stoom is maar in de toernooien weinig gelukkig is geweest. In de DFB-Pokal werd Leverkusen al uitgeschakeld door het nietige Heidenheim, terwijl nu ook het Europese avontuur voorbij is.

Bekijk ook: Tiental van Keizer redt het niet tegen Villarreal