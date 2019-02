Donk en Galatasaray klaren de klus bij Benfica

De 32-jarige Nederlander speelde met zijn Turkse club 0-0 op bezoek bij Benfica, en dat was na de 2-1 zege in eigen huis genoeg voor een plaats in de achtste finales. Donk speelde het hele duel voor de Turken.

Fran Sol

In Oekraïne hielp Fran Sol Dinamo Kiev met een doelpunt naar de laatste zestien. De voormalig spits van Willem II trof na een half uur doel en dat was na de 2-2 uit de heenwedstrijd de definitieve knock-out voor tegenstander Olympiakos Piraeus.

Internazionale

Stefan de Vrij zag vanaf de bank toe hoe zijn ploeggenoten van Internazionale in eigen huis de klus klaarden tegen Rapid Wien. De Italianen hadden de eerste confrontatie al met 1-0 gewonnen en zaten door goals van Matias Vecino en Andrea Ranocchia in de return al na twintig minuten op rozen: 2-0. Ivan Perisic en Matteo Politano zorgden in de slotfase gezamenlijk voor de 4-0 eindstand.

Mick van Buren

Mick van Buren viel bij Slavia Praag een kwartier voor tijd in tijdens het bezoek aan KRC Genk, maar op dat moment hadden de Tsjechen het tweeluik al lang en breed beslist. Van Buren viel in bij een 4-1 voorsprong, wat dik voldoende was na de 0-0 in eigen huis.

