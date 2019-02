Bosz baalt na Europese domper: ’We kunnen veel beter’

„Het was gewoon niet goed genoeg”, concludeerde hij voor de camera van RTL 7.

Bayer Leverkusen bleef steken op een 1-1 gelijkspel en dat was niet voldoende voor een plaats in de achtste finales na de 0-0 in Rusland. „We kunnen veel beter en dat hebben we ook al laten zien”, doelde hij onder meer op de knappe zege op Bayern München (3-1) eerder deze maand in de Bundesliga. „Maar nu leden we te veel balverlies en speelden hen zo in de kaart. Onze keeper redt ons in de eerste helft een aantal keer en de tweede helft was het wel iets beter, maar al met al was het veel te mager.”

Bosz werd eind december aangesteld bij Bayer Leverkusen als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich. Hij bracht zijn nieuwe club met vaak spectaculair voetbal van de negende naar de vijfde plaats in de Bundesliga. Maar de uitschakeling door Krasnodar was de tweede grote teleurstelling in korte tijd voor de oud-trainer van Ajax, die zijn ploeg in het nationale bekertoernooi zag verliezen (2-1) van het bescheiden FC Heidenheim.

Zondag wacht alweer een nieuwe uitdaging als Bosz het met Leverkusen opneemt tegen zijn oude ploeg Borussia Dortmund. „Het zal dan beter moeten”, stelde hij.