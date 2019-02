Ajax richt pijlen op Fosu-Mensah

De Manchester United-huurling van Fulham doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding, heeft bij de Mancunians nog maar een contract voor ruim één jaar (medio 2020) en speelde al drie wedstrijden in het Nederlands elftal. In gesprekken tussen Overmars en Fosu-Mensah’s zaakwaarnemer Mo Sinouh van de Stellar Group werd de interesse al officieus kenbaar gemaakt.

Flirt

De afgelopen periode flirtte de Amsterdammer meermaals met zijn oude club. Voorafgaand aan de voor Ajax desastreus verlopen Klassieker (6-2 nederlaag) plaatste hij bijvoorbeeld de drie Amsterdamse Andreaskruizen op zijn Twitteraccount. Op vragen van fans of hij niet zou willen terugkeren naar Ajax antwoordde hij: ’Wie weet’.

De belangstelling voor Fosu-Mensah is logisch, omdat De Ligt wordt begeerd door Europese topclubs en de spoeling achter de Ajax-aanvoerder dun is. Joël Veltman is terug na zijn kruisbandblessure, maar heeft wedstrijdritme nodig en lijkt na dit seizoen ook aan te sturen op een transfer. Perr Schuurs kan de laatste stap maar niet zetten en de Argentijnse winteraanwinst Lisandro Magallan heeft – zo bewees Feyenoord-Ajax – ook nog aanpassingstijd nodig.

