Ajax schaakt met Doan, Pierie en Fosu-Mensah op vele borden

AMSTERDAM - Marc Overmars ziet bij een vertrek van Matthijs de Ligt in Timothy Fosu-Mensah (21) een kandidaat-opvolger. De Manchester United-huurling van Fulham doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding, heeft bij de Mancunians nog maar een contract voor ruim één jaar (medio 2020) en speelde al drie wedstrijden in Oranje. In gesprekken tussen Overmars en Fosu-Mensah’s zaakwaarnemer Mo Sinouh van de Stellar Group werd de interesse al officieus kenbaar gemaakt.