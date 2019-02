Van Gaal over Fosu-Mensah: ’Geweldig’

Het was toenmalig trainer Louis van Gaal die de verdediger op 28 februari 2016 speelminuten liet maken in de thuiswedstrijd tegen Arsenal. Na afloop was de coach lyrisch over de verrichtingen van het destijds 19-jarige talent.

„Timothy was fantastisch en maakte geen enkele fout. Geweldig”, sprak de oud-bondscoach van Oranje. Van Gaal liet Fosu-Mensah destijds als linksback fungeren, terwijl hij daarvoor vooral te boek stond als centrale verdediger. „Op die positie speelde hij al een tijdje goed in het tweede. Ik wilde hem al een tijdje als back opstellen.” Na zijn debuut speelde Fosu-Mensah nog twintig officiele wedstrijden in het shirt van The Mancunians. In totaal kwam hij tot 727 speelminuten.

Lees het hele verhaal over Ajax en Timothy Fosu-Mensah in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 22 februari