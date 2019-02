KNVB zet clubs tegen elkaar op

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

De verplaatsing van Ajax-PEC Zwolle - eenzijdig opgelegd door de KNVB - legt precies het pijnpunt bloot waarom heikele zaken in de veranderagenda, zoals andere competitieopzet, aangepaste verdeling van televisiegeld en verplicht op natuurgras spelen, niet zijn aangenomen in november 2018. Over je eigen schaduw heenstappen is geen sinecure, blijkt eens te meer voor PSV, voor PEC en voor Ajax. Anders zou woensdagavond niet zo’n storm van verontwaardiging zijn opgestoken. Een storm die er uiteindelijk een zal zijn in een glas water, maar tegelijkertijd ook erg riekt naar spruitjeslucht.