Ex-Ajacied zegt ’nee’ tegen Lazio

De Italianen bleken de dagen voor het sluiten van de transfermarkt bereid om ver te gaan voor de Ghanese Nederlander over wie zij met Manchester United in gesprek waren over een verhuur met een optie tot koop.

Fosu-Mensah koos er echter voor om het seizoen af te maken bij Fulham. Daardoor mag Ajax nog hopen hem komende zomer in te lijven.

