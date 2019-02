Doan en Pierie op snuffelstage bij Ajax

Zo kregen SC Heerenveen-talent Kik Pierie (18) en het FC Groningen-pareltje Ritsu Doan (20) al een snuffelstage in de Johan Cruijff ArenA. Het tweetal at voorafgaand aan Ajax-Real Madrid in het Okura Hotel, waar de selectie van De Koninklijke verbleef, en werd met kaarten voor de Champions League-kraker in de watten gelegd.

Doan, die eerder op uitnodiging van Ajax aandachtig toeschouwer was bij Ajax-Bayern München, zou er op het laatste moment toch voor hebben gekozen het duel in het Okura te bekijken. Pierie zei – ongetwijfeld vanwege de gevoeligheid en het voornemen het bezoek stil te houden – de wedstrijd ’gewoon’ met zijn vriendin te hebben bezocht. Verder wilde hij geen commentaar geven.

Lees het hele verhaal over Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 22 februari