Ibrahimovic en Lukaku laten beruchte clash rusten: ’Heb hem niet gezien’

Zlatan en Big Rom kregen het in 2021 tijdens de Milanese derby stevig aan de stok. De langharige Zweed daagde de Belg uit waarna ze opeens kop aan kop gingen staan. Ibrahimovic zei naar verluidt: „Ga naar je moeder en doe je voodoo-shit, kleine ezel.” Blijkbaar had Ibra opgevangen dat Lukaku bij Everton ooit een nieuw contract had geweigerd door een boodschap uit Afrika. Een verhaal dat Big Rom altijd ontkende. Het beeld van de twee clashende vedetten was lange tijd een muurschildering nabij San Siro (zie foto).

Ⓒ ANP/HH

Vrijdag blikte zowel Lukaku als Ibrahimovic terug op het voorval bij de Zweedse zender TV6 . Lukaku geeft aan geen hard feelings meer te hebben. „Je moet gewoon respect voor elkaar hebben. Wat hij doet op zijn leeftijd. Petje af, chapeau.”

"Dat zouden jullie moeten weten, jullie zijn de journalisten"

Ibrahimovic daarentegen was zijn norse zelf. „Hij maakt zijn doelpunten, dus natuurlijk is hij blij. Of we weer vrienden zijn? Ik heb hem niet gezien. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld.”

De Zweedse spits blikte verder kort terug op de wedstrijd tegen de Rode Duivels. „Wat ik van België vond? België is een sterk team. Dat zouden jullie moeten weten, jullie zijn de journalisten.„Hij zei ook nog iets over zijn goeie vriend Alexis Saelemaekers van bij AC Milan. „We hebben voor, tijdens en na de wedstrijd gebabbeld met mekaar.”

Geen Courtois tegen Duitsland

Thibaut Courtois speelt dinsdag niet mee in het oefenduel van België met Duitsland. Hij heeft toestemming gekregen terug te gaan naar Spanje, om zich voor te bereiden op de komende wedstrijden van Real Madrid. Vanwege het drukke schema van de Spaanse kampioen krijgt Courtois rust van België.

Courtois speelde deze week zijn 101e interland voor België, tegen Zweden. België won die wedstrijd, in het kader van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap, met 3-0. Vermoedelijk neemt nu Koen Casteels tegen Duitsland plaats onder de lat. Hij speelt in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg.

Afgezien van de Spaanse competitie speelt Real Madrid nog mee in de beslissende fase van de nationale beker en de Champions League.