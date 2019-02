PSV-directeur legt uit: ’Niets tegen Ajax’

Tijdens het spel zijn de spelregels veranderd volgens Gerbrands. Inhoudelijk heeft hij geen enkel probleem met het verzoek van uitstel door Ajax bij de KNVB. „Wij als PSV hadden in de situatie van Ajax waarschijnlijk hetzelfde gedaan bij de KNVB. Ik begrijp Ajax heel goed en het is een stap in de goede richting als rekening wordt gehouden in het competitieprogramma met de Europese verplichtingen van clubs. Maar dit nieuwe programma kan voor PSV zowel een voordeel opleveren als achteraf nadelig blijken te zijn. Dat is pas later vast te stellen. Onze frustratie zit bij de KNVB. Overal weten ze je te vinden en nu worden we door manager competitiezaken Jan Bluyssen voor een voldongen feit gesteld. Dit besluit leidt tot precedenten. Bij overwintering kan volgend seizoen iedere club vragen om de competitiewedstrijd voordien te schrappen.”

PSV zou graag door KNVB-directeur Eric Gudde zijn uitgenodigd als gesprekspartner. „Vorige maand hebben we met zijn allen gezeten – PSV, Ajax, Feyenoord, KNVB, ECV en FOX – en goede afspraken gemaakt voor volgend seizoen. Overigens is het schrappen van een wedstrijd uit een competitieprogramma nooit ter sprake gekomen. Evenmin is toen een verzoek van Ajax voor het verplaatsen van Ajax-PEC op tafel gekomen. Nu worden we met deze situatie geconfronteerd, incidentenpolitiek noem ik het. Ik vind dat de KNVB clubs zo niet kan behandelen. Daar zit de frustratie van PSV en dat verwijt ik de bond. Omdat niet iedereen bij het overleg betrokken is geweest, zijn er misschien alternatieven over het hoofd gezien waarbij een eerlijk verloop van de competitie beter zou zijn gewaarborgd.”

Vreemd is dat naast Gerbrands en PEC Zwolle als betrokken partij geen enkele andere directeur van een Eredivisie-club zijn hand heeft opgestoken. Zij kunnen in volgende gevallen door een niet afgesproken procedure worden getroffen zoals PEC Zwolle. „De rest van de Eredivisie moet blijkbaar nog wakker worden”, aldus Gerbrands. „Volgens mij allemaal een gevolg van een gebrek aan leiderschap.”