Sparta maakt korte metten met VVV

Sparta was vorige week goed begonnen met een remise (2-2) tegen Feyenoord, terwijl VVV in eigen huis drie punten pakte tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Fraser had tegen VVV al binnen de minuut op voorsprong kunnen komen, maar Ragnar Ache kwam net niet lekker uit toen VVV-keeper Thorsten Kirschbaum een voorzet vanaf de linkerkant losliet.

Van Ooijen opent score

Ook Halil Dervisoglu, de meest besproken Spartaan van deze week, kreeg een enorme kans op de 1-0. De aanvaller kreeg een prima voorzet van Dirk Abels, maar schoot de bal hoog over het Venlose doel. De bezoekers hadden minder mogelijkheden nodig om te scoren. Waar Peter van Ooijen eerst nog van buiten het strafschopgebied net naast schoot, was zijn tweede poging van afstand raak.

Van Ooijen mocht aanleggen voor een vrije trap nadat scheidsrechter Bas Nijhuis een duw van Abdou Harroui tegen Haji Wright bestrafte, en de middenvelder schoot prachtig raak. De rechtspoot herhaalde daarmee zijn kunststukje van vorige week, want ook in het duel met RKC pegelde Van Ooijen al raak van afstand.

Ache op de lat

In de laatste tien minuten voor rust drong Sparta aan en was het twee keer dicht bij de gelijkmaker. Ache kopte uit een hoekschop hard op de lat, waarna Kirschbaum een schot van Harroui knap uit de lange hoek tikte. Zo ging VVV met een voorsprong de rust in, maar was het die na een kwartier in de tweede helft alweer kwijt.

En het was Dervisoglu die Sparta op het goede spoor zette. De aanvaller dribbelde vanaf links naar binnen en schoot in de verre hoek raak. Vijf minuten later was het al 2-1, toen Harroui aan de rechterkant doorzette en zijn voorzet door Ache subtiel werd binnengetikt. En waar Nijhuis voorafgaand aan de 0-1 van Van Ooijen een lichte duw wel bestrafte, deed hij dat deze keer niet. Harroui zette Roel Janssen van de bal en kon daardoor goed voorgeven.

Veldwijk draagt steentje bij

Diezelfde Harroui besliste zeven minuten voor rust het duel, door een scherpe voorzet van Bryan Smeets in de lange hoek te koppen. Invaller Lars Veldwijk gaf met een rake kopbal in de slotfase de overwinning nog meer glans. En zo staat de formatie van Fraser voorlopig met vier punten uit twee duels trots bovenaan in de Eredivisie.

