’Kuipers op vakantie in overleg met staf’

„Kuipers draait al tien seizoenen een topprogramma met tal van topwedstrijden en toernooien op alle continenten. Om dit uitdagende programma te kunnen volhouden en steeds topfit zijn wedstrijden te kunnen leiden, neemt hij elk jaar in overleg met de technische staf enkele keren een korte vakantie”, aldus de scheidsrechtersbaas.

„Daarin moet hij rekening houden met de nationale en internationale voetbalkalender. Het is onvermijdelijk dat hij daardoor soms niet inzetbaar is, maar als hij geblesseerd raakt, kan hij nog langer niet in actie komen”, zegt van Egmond.

„Dit alles is niet nieuw, vrijwel elk jaar staat scheidsrechterszaken voor vergelijkbare uitdagingen. Daarom is het van belang altijd een wat grotere groep scheidsrechters beschikbaar te hebben voor het leiden van de wedstrijden in de Ere- en Eerste Divisie.”