AZ krijgt toestemming voor bouw van nieuw dak

AZ liet daarna ook de rest van het dak demonteren. De ploeg van trainer Arne Slot, die momenteel samen met Ajax de ranglijst van de Eredivisie aanvoert, week maandenlang voor thuiswedstrijden uit naar Den Haag. Eind december keerde AZ terug in het eigen stadion dat voorlopig ’dakloos’ is.

In de zomer wil de Noord-Hollandse club de thuishaven weer voorzien van een dak. Het ontwerp is getoetst en nu goedgekeurd door de gemeente. Ook tijdens het bouwproces gaat de gemeente, in goed overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak.

„We zijn blij met het besluit van de gemeente Alkmaar”, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. „Deze vergunning stelt ons in staat door te gaan met het bouwen aan een optimaal, veilig en comfortabel voetbalstadion voor onze supporters. Voor ons heeft de veiligheid van supporters in de afgelopen periode voorop gestaan en we zijn verheugd dat we daar nu weer een nieuwe stap in kunnen zetten.”

De Alkmaarse wethouder Pieter Dijkman zegt vertrouwen te hebben in „de maakbaarheid en veiligheid van het nieuwe dak”.