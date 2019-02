’Geen sportevenementen in India na visumincident’

Het IOC neemt aanvragen van India om evenementen te organiseren niet in behandeling en heeft de internationale sportbonden opgeroepen om geen wedstrijden in het land te houden. Aanleiding daarvoor is de weigering van India om twee pistoolschutters uit Pakistan toe te laten tot de wereldbeker in New Delhi.

De Indiase overheid besloot de schutters uit Pakistan en hun begeleider geen visum te geven naar aanleiding van een politiek conflict tussen de twee buurlanden. In New Delhi zijn zogeheten quotumplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, wat betekent dat schutters voor hun land een startbewijs kunnen binnenhalen.

Volgens het IOC gaat dit tegen de olympische principes in. Het comité heeft India daarom buitenspel gezet, totdat de overheid met de schriftelijke garantie komt dat sporters uit alle landen welkom zijn.