Waterpolovrouwen kunnen weer uitvliegen

De staf van Oranje, onder leiding van bondscoach Arno Havenga, is afgestapt van het model waarbij alle speelsters continu samen trainen (en deels leven) in het bondszwembad van Zeist, en niet meer onder contract konden staan bij een buitenlandse club.

Houdbaarheidsdatum

„We doen het niet meer op de manier waarop we ons vorig jaar hebben voorbereid op de belangrijke wedstrijden. Het is fijn te constateren dat, wanneer er honderd procent sturing van ons is, iedereen fysiek in orde is. Je haalt ze ook twee jaar lang weg bij hun clubs, twee jaar lang zitten ze op elkaars lip en je merkt ook dat zo’n aanpak een houdbaarheidsdatum heeft. Ik wilde voorkomen dat we straks hetzelfde zouden blijven doen en er veel mensen zich zullen afvragen of ze er gelukkiger van worden. Plus dat ze zich de vraag stellen of de meerwaarde voldoende is. Dan gaat het tegen ons werken. Mijn gevoel zegt dat deze ontwikkeling op de loer kan liggen”, zegt Havenga.

„We hebben de meiden nu de ruimte gegeven om eventueel weer in het buitenland te gaan spelen. Die vrijheid te kunnen kiezen helpt de meeste meiden enorm. Het lijkt erop dat er (nog) niet massaal gebruik van wordt gemaakt. Al heb ik wel enige restricties meegegeven, in het geval iemand ergens aan de bak kan: het moet veilig zijn, het moet gebeuren in overleg met mij, er moet een meerwaarde voor de ontwikkeling van de speelster aan vastzitten, en in de maanden december en januari moeten ze vrij van clubverplichtingen zijn om aan de voorbereidingen in Zeist mee te doen.”

Barcelona

Havenga weet van Maud Megens dat zij wil terugkeren naar Amerika om haar studie af te ronden en tegelijkertijd kan uitkomen voor USC Trojans. Bente Rogge verkiest eveneens de VS, maar verkast pas in 2021 na het OKT. Sabrina van der Sloot lonkt opnieuw naar een Italiaans avontuur en Maartje Keuning is een andere international die in gesprek is met een club over de grens. „Verder wordt er vanuit Spanje aan veel speelsters getrokken. Ik zou het niet verkeerd vinden als er in Barcelona een stuk of zes meiden zou kunnen poloën. Dat maakt het makkelijker er wat vaker heen te gaan om hen te bekijken en op die manier een vinger aan de pols te houden.”