PSV-icoon Romario als ’Koning Carnaval’ terug in Eindhoven

Na zijn periode in Nederland vertrok Romário de Souza Faria naar FC Barcelona. Ook als Braziliaans internationaal vierde hij triomfen. In 1994 pakte Brazilië in de VS de wereldtitel.

De hoofdsponsor van PSV heeft een eigen praalwagen geregeld voor Romario. Daarmee rijdt ’Koning Carnaval’ onder meer mee met de optocht in Lampegat, de naam van Eindhoven tijdens het carnaval.