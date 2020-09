Donny van de Beek: ’Van der Sar en Blind lyrisch’

Donny van de Beek is altijd heel gelief geweest bij de fans van Ajax. Ⓒ ANP/HH

EXCLUSIEF - Welkom in de wondere wereld van een megatransfer. Op het moment dat hij zondag een mondeling akkoord bereikte met Manchester United en die club het met Ajax eens werd over de transfersom, viel er bij Donny van de Beek (23) een last van zijn schouders. Maar de uren daarna kropen voorbij. Pas woensdag was al het papierwerk in orde. „Je wilt niet weten hoe opgelucht ik ben dat ik mijn transfer te pakken heb”, zegt de kersverse Mancunian.