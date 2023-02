Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer denkt met zege op RKC voordeel te doen tegen Union John Heitinga test nieuwe variant bij Ajax: ’Voetbal verandert en snel’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

John Heitinga Ⓒ ANP Pro Shots

AMSTERDAM - John Heitinga heeft zijn honderd procent score als hoofdcoach van Ajax in elk geval tot donderdag verlengd. Die dag krijgen de Amsterdammers – in de tussenronde van de Europa League – bezoek van Union Berlin, dat de sensatie van de Bundesliga is. Door het verloop van het competitietreffen tegen RKC Waalwijk (3-1) kon Heitinga in de aanloop naar het Europese avondje alvast wat experimenteren. „Het systeem van Union is een beetje vergelijkbaar met dat van RKC Waalwijk”, zei de opgeluchte Ajax-coach.