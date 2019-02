Chinese spits nu al weg bij ADO

De 22-jarige aanvaller, gehuurd van West Bromwich Albion, kon mede door fysieke problemen de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Den Haag. Zhang heeft zijn huurovereenkomst laten ontbinden en stapt per direct over naar de Chinese club Beijing Guoan.

De negenvoudig international maakte indruk in de voorbereiding, maar Zhang moest daarna met de nationale ploeg meedoen aan de Aziatische Spelen. De spits keerde met een blessure terug in Den Haag en moest zijn officiële debuut daardoor uitstellen tot eind november. Hij kwam niet verder dan zes invalbeurten, waarin de Chinees geen doelpunt wist te maken.

,,Door omstandigheden heeft zijn periode bij ADO niet opgeleverd wat de speler en de club op voorhand gehoopt hadden'', zegt manager Jeffrey van As. ,,Na zijn lange revalidatieperiode hadden we hem nog graag topfit en vol vertrouwen aan het werk gezien. Het is erg jammer dat dit niet echt gebeurd is.'' Zhang kwam tussen 2015 en 2017 uit voor Vitesse. In 24 eredivisieduels maakte hij drie doelpunten.