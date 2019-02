Motorcoureur Hartog breekt pols tijdens WK-debuut

“Dit is niet de start van mijn seizoen waarop ik had gehoopt”, vertelde de teleurgestelde Noord-Hollander nadat hij een highsider had gemaakt met zijn Kawasaki ZX-R6.

De Europees kampioen in de Supersport-klasse met 600cc-machines had zich meer voor gesteld van zijn debuut in het wereldkampioenschap (WSS) dat mede mogelijk werd gemaakt door crowdfunding voor zijn team Hartog Against Cancer. Om hem op het glooiende, lastige circuit wegwijs te maken had Hartog zelfs de hulp ingeroepen van de Australische coureur Jed Metcher die op Phillip Island veel ervaring heeft. Het mocht niet baten. Hartog wordt zondag in Melbourne aan zijn pols geopereerd (“het is een goede breuk”) en hoopt aanstaande maandag naar huis terug te keren.

Voor de Italiaan Alfonso Coppola is de Australische openingsronde ook voortijdig voorbij. Hij kwam hard op zijn hoofd terecht. Vanwege een hersenschudding hielden de medici hem voor de rest van het weekend aan de kant.