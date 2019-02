Van der Mark bouwt meer vertrouwen op

De Rotterdammer kwam op zijn Yamaha YZF-R1 niet verder dan de negende tijd na twee sessies. De eerste twaalf rijders zaten binnen een seconde van de voorlopig snelste tijd. De Spanjaard Alvaro Bautista bevestigde met zijn toptijd op zijn Ducati Panigale V4 R dat zijn snelste tijden tijdens de testdagen eerder deze week geen uitzondering waren.

“Ik had het vandaag lastig. Dat was voor mij een vreemde gewaarwording want ik had afgelopen dinsdag aan de tweedaagse test een goed gevoel overgehouden. Dat gevoel was ’s ochtends niet meer hetzelfde, ondanks de vrijwel gelijke omstandigheden”, zei Van der Mark die in de middagsessie met korte runs verschillende set-ups gebruikte om daarna de achterband te testen in een race-simulatie. “Toen voelde de bike al een stuk beter aan en dat was goed voor mijn zelfvertrouwen. Vooral omdat de achterband goed werkte over een volle race-afstand”, verklaarde de teamgenoot van Alex Lowes die de vijfde tijd noteerde. Alleen Bautista, de Kawasaki’s van Jonathan Rea en Leon Haslam en de BMW van Tom Sykes waren sneller dan de Engelsman.

Het circuit van Phillip Island is berucht om de slijtage van vooral de achterband. Bandenleverancier Pirelli voorziet voor de superbikecoureurs geen probleem omdat die uit verschillende opties kunnen kiezen. Voor de supersport-klasse waarin de Noord-Hollandse coureurs Glenn van Straalen en Jamie van Sikkelerus uitkomen, ligt het bandenprobleem anders. Zij rijden met een standaard-banden waardoor uit veiligheidsoogpunt een flag-to-flag race over 16 ronden is ingesteld. De rijders worden na tien ronden verplicht een bandenwissel te maken om de race zonder problemen te kunnen voltooien.