Solskjaer hoopt op Martial en Lingard

. De twee aanvallers raakten vorige week geblesseerd in het verloren duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League (0-2). ,,Het is meer hopen dan denken, maar de kans bestaat dat ze kunnen meedoen'', zei Solskjaer twee dagen voor het duel op Old Trafford.

Zowel Martial als Lingard liep in de eerste helft van de wedstrijd tegen PSG een spierblessure op. Aanvankelijk was de verwachting dat beide aanvallers twee tot drie weken aan de kant zouden staan, maar ze hebben inmiddels voorzichtig de training hervat. Martial en Lingard trainen nog wel apart van de groep.

Manchester United is dankzij een indrukwekkende zegereeks onder Solskjaer geklommen naar de vierde plek in de Premier League. Liverpool deelt de koppositie met Manchester City.