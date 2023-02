John Heitinga na thuiszege Ajax op RKC nog altijd foutloos

Voor Heitinga was het hoe dan ook een rare gewaarwording dat hij dit weekeinde in de achtervolging moest. In speelronde 20 verloren alle concurrenten om de landstitel punten (Feyenoord-PSV 2-2, FC Volendam-AZ 1-1 en FC Groningen-FC Twente 1-1) maar bij de aftrap van Ajax-RKC wist de kersverse trainer dat alle topploegen nu wél hadden gewonnen.

Nieuw was het tijdens Heitinga’s eerste wedstrijd als coach in de Johan Cruijff ArenA ook dat hij niet dezelfde elf spelers als de wedstrijd ervoor het veld instuurde. Noodgedwongen, omdat Steven Berwijn niet ongeschonden uit de bekerwedstrijd met FC Twente was gekomen. Zijn plek werd ingenomen door Francisco Conceiçao, die na het ontslag van Alfred Schreuder weer tot de bank was veroordeeld.

Mats Seuntjes zette RKC verrassend op voorsprong. Ⓒ Pro Shots

Achter de feiten aan

De thuisploeg begon nog wel aardig, veroverde de bal in no-time terug als die even daarvoor was verloren en werd een aantal keren dreigend. Davy Klaassen kwam na een scherpe voorzet van Steven Berghuis net te kort om binnen te werken en Berghuis zelf ging slordig om met een vrije schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied (naast en over).

Na achttien minuten liep Ajax achter de feiten aan en dat was aan knullig balverlies van Owen Wijndal te wijten. RKC schakelde snel om en Mats Seuntjens rondde beheerst af. Het enige voordeel dat Heitinga had, was dat er nog ruim zeventig minuten waren om de schade te repareren. Daar leek de regerend landskampioen echter snel werk van te willen maken. RKC-keeper Etienne Vaessen redde knap op een kopbal van Klaassen, een van richting veranderd schot van Berghuis ging naast en een schuiver van Kudus miste ook net het doel.

John Heitinga werd in de eerste helft een enkele keer tot wanhoop gedreven, maar zag zijn ploeg in het tweede bedrijf loskomen. Ⓒ ProShots

Gouden omzetting

Maar na een half uur stokte het spel van Ajax, dat slordig werd en ondervond dat RKC uitstekend verdedigde en aan de hand van de uitblinkende Iliass Bel Hassani het heft in handen nam. Met Calvin Bassey en Brian Brobbey in de plaats van Conceiçao en Klaassen moest in de tweede helft alsnog worden geprobeerd de titelkansen levend te houden.

Bekijk ook: Ajax in eerste thuisduel Heitinga zonder Steven Bergwijn

De ingreep van Heitinga hield in dat Wijndal doorging op RKC-back Julian Lelieveld, Berghuis naar de rechtsbuitenplaats verhuisde, Tadic en Brobbey in de spits kwamen te spelen en Kudus daarachter opereerde. De Ghanees werd in zijn rug gedekt door Edson Alvarez en Kenneth Taylor.

Invaller Brian Brobbey zette Ajax op 1-1. Ⓒ ProShots

Het bleek een gouden omzetting. Brobbey had welgeteld vier minuten nodig om de achterstand weg te poetsen. Tadic bediende Berghuis, wiens inzet nog een prooi was voor Vaessen, maar de bonkige spits stond klaar om binnen te tikken (1-1). Het betekende dit seizoen alweer de elfde competitietreffer van Brobbey.

Lied Tante Leen

Ajax wilde vanzelfsprekend meer, maar moest op zijn hoede zijn voor de uitbraken van RKC, zo waarschuwde Bel Hassani met een door Geronimo Rulli gestopte inzet. Kudus had aan de overkant pech dat de paal de 2-1 in de weg stond. En op aangeven van Tadic kopte Brobbey over.

In de 72e minuut ontsnapte Ajax toen Seuntjens net buitenspel stond, want Rulli had geen antwoord op diens bekeken inzet. De tijd begon te dringen. Maar na een vrije trap van Berghuis stond Jurriën Timber klaar om na tussenkomst van Alvarez en Bassey binnen te tikken. Nadat Kudus de 3-1 maakte, was de buit binnen voor Heitinga en klonk in het stadion het bekende Amsterdamse lied van Tante Leen, nu voor Johnny Heitinga: ’Oh, oh Johnny’.