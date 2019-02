Bovenberg commercieel directeur Excelsior

De oud-speler van de Rotterdamse voetbalclub volgt Wouter Gudde op, die algemeen directeur wordt bij FC Groningen.

De 30-jarige Bovenberg stopte in 2016, op 27-jarige leeftijd, met voetballen omdat hij iets buiten het voetbal wilde gaan doen. „Ik ben sindsdien actief geweest op de M&A afdeling van ING Corporate Finance en heb me op zowel commercieel als financieel gebied extreem snel kunnen ontwikkelen. Ik denk dat de ervaringen die ik de afgelopen jaren buiten het voetbal heb opgedaan heel waardevol zijn in mijn nieuwe functie”, zegt Bovenberg.

Kind van de club

Bovenberg is afkomstig uit de jeugdopleiding van Excelsior. De verdediger debuteerde bij de Rotterdamse club ook in het betaalde voetbal. Ook speelde hij nog kort voor FC Utrecht en NEC.