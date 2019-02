De Vrij tegen Willems en De Guzman in Europa League

Bij de Duitse club spelen Jetro Willems en Jonathan de Guzman, Stefan de Vrij verdedigt de kleuren van Inter. Frankfurt speelt op donderdag 7 maart eerst thuis, de return is een week later in Milaan.

Promes

Quincy Promes neemt het met Sevilla op tegen Slavia Praag. De Tsjechische club verraste in de vorige ronde de Belgische koploper Racing Genk. Het geplaagde Chelsea werd gekoppeld aan Dinamo Kiev, dat dankzij een doelpunt van Fran Sol (ex-Willem II) de laatste zestien haalde. Arsenal neemt het op tegen Stade Rennes.

Loting

Alle wedstrijden op een rijtje:

Chelsea - Dinamo Kiev

Eintracht Frankfürt - Inter

Dinamo Zagreb - Benfica

Napoli - RB Salzburg

Valencia - Krasnodar

Sevilla - Slavia Praag

Arsenal - Stade Rennes

Zenit - Villareal

De finale van de Europa League is op woensdag 29 mei in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.