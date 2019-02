Rosheuvel disciplinair geschorst door NAC

De 28-jarige aanvaller tekende dit seizoen in de Eredivisie voor vijf doelpunten en vijf assists. Mitchell van der Gaag, de trainer van de hekkensluiter van de ranglijst, is niet tevreden over de inzet van Rosheuvel.

Disciplinair geschorst

„Disciplinair geschorst is een heel breed begrip”, zei Van der Gaag tegen NAC TV. „Na de wedstrijd tegen De Graafschap heb ik benadrukt dat we elkaar nodig hebben en dat we het als team doen. Ik vond dat hij het deze week niet goed genoeg kon opbrengen en dat het team daaronder leed. Daarom hebben we besloten hem uit de selectie te zetten, in ieder geval voor deze week.”

Hekkensluiter

NAC speelt zaterdag om 20.45 uur in Breda tegen FC Groningen, dat is opgeklommen naar de negende plek. De thuisploeg heeft pas vier keer gewonnen en staat met zestien punten onderaan.

