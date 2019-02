Reus mist weerzien met Bosz in Dortmund

De aanvoerder en topschutter van de Duitse koploper liep begin deze maand een dijbeenblessure op. Trainer Lucien Favre wacht met smart op de terugkeer van Reus, die al dertien doelpunten maakte in de Bundesliga.

Stroef

De afgelopen weken draait Dortmund stroef. De ploeg van Favre moest in de laatste drie competitieduels steeds genoegen nemen met een punt en verloor op Wembley het eerste duel met Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League met grote cijfers (3-0). Tussendoor vloog Dortmund via strafschoppen uit het Duitse bekertoernooi.

Peter Bosz

Voor veel spelers van Dortmund wordt het zondag een weerzien met Peter Bosz. De huidige hoofdtrainer van Leverkusen werd eind 2017 ontslagen bij Dortmund. „Ik verheug me erop om Peter weer te zien”, zei technisch directeur Michael Zorc. „Voor de kerst heb ik hem nog geluk gewenst met zijn terugkeer in de Bundesliga. Maar nu even niet. Vanaf maandag wens ik hem weer het beste toe met Leverkusen.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.