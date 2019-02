PEC stuurt ’boze brief’ naar KNVB en Ajax

Voorzitter Adriaan Visser meldt dat in zijn column op de website van PEC. De brief is gericht aan de KNVB, de Eredivisie CV en Ajax.

KNVB

De KNVB besloot deze week de wedstrijd Ajax - PEC Zwolle te verplaatsen van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart (aftrap 18.30 uur). De Amsterdammers krijgen daardoor extra rust in de aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, op 5 maart in de Spaanse hoofdstad. Ajax wil dan proberen een achterstand van 2-1 weg te werken.

De verplaatsing van het competitieduel leidde tot boze reacties van PEC Zwolle en PSV, dat met Ajax strijdt om het kampioenschap.

