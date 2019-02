Van Bommel: ’Goed initiatief, maar niet op deze manier’

De coach van PSV sloot zich aan bij de eerdere uitleg van algemeen directeur Toon Gerbrands, die furieus was.

„Allereerst vind ik het goed dat de KNVB meedenkt met clubs die in Europa voetballen”, zegt Van Bommel in aanloop naar de topper tegen Feyenoord. „Maar het moet niet op deze manier. Als je afspraken maakt, moet je die nakomen. En als je ze wil veranderen moet dat in overleg met alle clubs gebeuren. Want dit heeft niet alleen betrekking op ons, maar ook op PEC Zwolle en eigenlijk alle andere teams. Al met al een goed initiatief dus, maar niet zo.”

Bekijk ook: Ajax staat versteld van protest PSV