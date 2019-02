Van Bronckhorst: ‘Dagenlang boos geweest’

„Het heeft een aantal dagen geduurd voordat de boosheid weg was”, zegt de ex-international. „Ik heb geprobeerd een aantal dingen uit die wedstrijd te pakken en daarmee ga je dan weer aan de slag. De manier waarop we als team, staf en club in Groningen tevoorschijn kwamen voelde gewoon niet goed.”

Mes in elftal

Op de vraag of de wanprestatie tegen Groningen aanleiding is om het mes te zetten in zijn elftal en op meerdere posities wijzigingen aan te brengen, kan Van Bronckhorst nog niet zeggen. Dat hangt vooral af van wie er wel of niet fit zijn. „Ik heb een aantal spelers van wie ik op dit moment niet weet of ze zondag kunnen spelen”, zegt de oefenmeester, die ook over de wedstrijd van zondag tegen PSV moet heen kijken. Een paar dagen later wacht immers de bekerkraker tegen Ajax, waarbij een finaleplaats en dus eventuele deelname voor Europees voetbal op het spel staat.

Behalve de lang geblesseerde doelman Justin Bijlow kan Van Bronckhorst in elk geval niet beschikken over Eric Botteghin en Yassin Ayoub. De laatste is geblesseerd aan zijn schouder en heeft deze week niet kunnen trainen. Daarnaast zijn er nog enkele twijfelgevallen, maar Van Bronckhorst wil niet vertellen om wie dat gaat.

Statement

De behoefte om met een stevige ingreep in zijn team een ’statement’ te maken, voelt hij niet. „Een statement maken naar wie? Het enige wat Feyenoord op dit moment moet doen is naar zichzelf kijken. Tegen PSV moeten we een totaal andere wedstrijd spelen dan vorige week.” Dat kan wel, vindt de coach. „We hebben dat eerder dit seizoen ook laten zien tegen PSV. En in de meeste topwedstrijden gaat het goed. In Groningen waren er te veel spelers niet in vorm.”

Van Bronckhorst wil tegen PSV net zo goed presteren als tegen Ajax volgende week in de halve finale. „Ik vind de derde plek én de beker even belangrijk. Het zijn twee deuren naar Europees voetbal. De ene weg is wat korter. We weten dat het verschil met AZ nu minder groot is en dat het een strijd zal worden om plek drie. Bij verlies tegen PSV is plek drie nog niet weg, bij verlies tegen Ajax is er wel een prijs weg.”