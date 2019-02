Ten Hag blij met verplaatsing: ’Belangrijk voor Nederlands voetbal’

De Amsterdamse ploeg krijgt daardoor van de KNVB meer rust in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. „Ik ben er heel blij mee. Het gaat om de punten, die hebben wij als Nederland hard nodig”, zei Ten Hag. „We zullen ervoor strijden.”

Ajax moet op 5 maart stunten in Madrid om de kwartfinales van de Champions League te halen. De ploeg van Ten Hag kan de kampioen van Nederland dan ook nog aan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League in 2020 helpen. „In het belang van het Nederlands voetbal ben ik hier dus blij mee. En voor ons is het ook een voordeel dat we meer rust hebben in de voorbereiding op de tweede wedstrijd tegen Real Madrid.”

Ajax vervolgt de titelstrijd met PSV zondag met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (aftrap 12.15 uur). De Argentijnse verdediger Lisandro Magallán traint weer mee, maar hij ontbreekt nog tegen ADO. Ten Hag wilde nog niet zeggen wie hij in de spits zet: Dusan Tadic of Kasper Dolberg.