Gio na verplaatsing Ajax-PEC: ’Ophef vanwege onduidelijkheid’

Gevraagd naar waarom het vanuit Feyenoord, in tegenstelling tot PSV, stil bleef, was de coach helder. Hij laat het besluit helemaal bij Ajax en geeft daarbij aan dat hij eerder zelf met Feyenoord niet de behoefte heeft gevoeld een wedstrijd te verplaatsen.

„Wij hebben dat als club nooit aangevraagd bij de KNVB vorig jaar”, zegt Van Bronckhorst. „In de tijd dat we zelf een heel druk programma draaiden en we met de Champions League erbij veel wedstrijden speelden, hebben we ook niet aangegeven dat te verplaatsen. Het is de manier waarop je dat zelf invult. Ajax heeft dat waarschijnlijk gevraagd bij de KNVB. Ik ken de regels niet, maar dat er veel ophef over is ontstaan, is duidelijk.”

Wel vindt de coach het een goede zaak om dit in belang van Europees voetbal voor Nederlandse clubs te doen. Daarbij roept hij wel op om snel heldere afspraken vast te leggen, omdat daar in zijn ogen de commotie over is ontstaan.

„In meerdere landen zie je dat natuurlijk, door afspraken die ze gemaakt hebben. Dan moet je één lijn trekken met zijn allen. Zodat, wanneer de keuze wordt gemaakt om te verplaatsen, daar geen discussie meer over is. Ik denk dat de ophef met name is ontstaan, omdat er onduidelijkheid over is.”