Concurrenten van Mathieu van der Poel en Wout van Aert met handen in het haar

’Crosserkes’ Wout van Aert en Mathieu van der Poel rijden momeneel iedereen op een hoopje. Ⓒ ANP/HH

Arme renners. Sinds Wout van Aert en Mathieu van der Poel steeds meer wegritten voor hun rekening nemen, worden the usual suspects in de koers ineens naar de achtergrond verdrongen. Oliver Naesen, deze week aan de slag in Parijs-Nice, over de bewondering in het peloton: „Voor de start van de Tirreno-Adriatico zeiden we al dat het best zou kunnen dat Wout van Aert alle zeven de ritten wint.”