Het wielerleven van de Escobars

Roberto Escobar, nog altijd zichtbaar getekend door de bombrief die hij in 1992 in de gevangenis ontvangt.

Hij is de drie jaar oudere broer van Pablo Escobar. Jarenlang dé accountant van het Medellin-kartel. Gespecialiseerd in het witwassen van drugsgeld en het verstoppen van miljoenen dollars. Twee weken na de dood van zijn broer werd hij slachtoffer van een bombrief in de gevangenis van Itagüí. Tegenwoordig moet hij nog altijd op zijn hoede zijn voor represailles van vijanden uit het verleden.