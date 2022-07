Premium Het beste van De Telegraaf

Fortuna heeft met Yilmaz superster in huis: ’Samen alleen maar groter worden’

Door Robin Jongmans

Burak Yilmaz met zijn vrouw en kinderen Ⓒ Henk Korzelius

SITTARD - Als de stijlvol geklede Burak Yilmaz, die deze vrijdag 37 jaar oud wordt, de trap afdaalt in het stadion van Fortuna Sittard, maakt stilte zich meester van de tientallen mensen in de zaal waar hij minuten later wordt gepresenteerd. De Turkse ster is echt van de Limburgers. Het wordt nog échter, als hij direct een trainingsjack van de club aantrekt. „Dit is een heel groot project voor mij en de club”, zegt de 73-voudig Turks international kort daarna. „We zullen samen alleen maar groter worden.”