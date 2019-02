Poels doet slechte zake voor klassement in Ronde van Algarve

De 31-jarige wielrenner van Team Sky legde de 20,3 kilometer van de tijdrit met start en finish in Lagoa af met de achttiende tijd van 25,26 minuten en gaf daarmee ruim een halve minuut toe op Tadej Pogačar. De Sloveen blijft leider in het algemeen klassement.

Poels is gezakt naar de vierde plaats op 37 seconden van Pogačar. De Spanjaard Enric Mas, die acht seconden sneller was, passeerde hem in het klassement. De Deen Søren Kragh Andersen staat derde op 36 seconden.

Ritzege

De ritzege in de tijdrit ging naar Stefan Küng. De Zwitser van Groupama-FDJ bleef de Deen Kragh Andersen van Sunweb met 24,33 minuten twee seconden voor. Martijn Tusveld was de beste Nederlander op de vijftiende plaats. De wielrenner van Sunweb gaf 51 seconden toe op Küng.