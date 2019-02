Verstappen sluit testdagen in Barcelona af

Red Bull Racing draait de rollen dus om in vergelijking met de eerste vier testdagen afgelopen week. Op het Circuit de Catalunya proberen de teams hun nieuwe auto’s zo goed mogelijk te leren kennen. Verstappen is zeer te spreken over de Honda-motor in zijn RB15. Mogelijk kan er komende week ook wat meer geconcludeerd worden uit de neergezette tijden.

