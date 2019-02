Büttner wist niet wat hij zag: ’Het was net een film’

„Ik werd gebeld door mijn zaakwaarnemer dat Manchester United interesse had”, vertelt Büttner vrijdag bij Omroep Gelderland. „Maar een dag later zat ik in het vliegtuig, het was net een film. Opeens zat ik in de kleedkamer bij Wayne Rooney, Rio Ferdinand en Robin van Persie. Ik werd meteen opgenomen in de groep, het waren allemaal hele normale mensen.”

Büttner kwam in twee seizoenen op Old Trafford tot 28 officiële wedstrijden, waarna hij via Dinamo Moskou en Anderlecht weer terugkeerde in Arnhem. „Een jongensdroom kwam uit met het spelen voor United”, aldus Büttner. „Ik heb meer mogen spelen dan waar ik op gehoopt had. Een hele mooie tijd”, zegt de linkspoot, die zondagmiddag met Vitesse op bezoek gaat in Emmen.

