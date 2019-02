VVV-verdediger met ambulance uit De Koel vervoerd

Nadat VVV’er Jerold Promes een bal wilde wegschieten in een duel met Joey Konings, bleef de verdediger op het veld liggen. De medische staf van VVV was snel ter plekke om Promes te behandelen, maar dat duurde dusdanig lang dat scheidsrechter Erwin Blank het duel stillegde en de spelers naar de kleedkamers dirigeerde.

„Het ziet er ernstig uit”, aldus Blank tegenover Fox Sports. „Op een gegeven moment lag het duel al vier minuten stil en begonnen spelers heen en weer te lopen, toen heb ik besloten even naar binnen te gaan. Zo konden de medische mensen hun werk doen en vatten de spelers geen kou.” Het vermoeden is dat Promes een zware knieblessure heeft opgelopen. Na bijna twintig minuten werd de VVV’er per brancard van het veld gedragen en met de ambulance uit het stadion gereden. Met de 0-0 tussenstand werd de wedstrijd vervolgens hervat.

Saillant detail was dat Blank direct na de situatie de gele kaart toonde aan Konings, terwijl de Heraclied Promes niet raakte. „Dat kunnen we niet terugdraaien”, zei Blank. „En de videoscheidsrechter kan alleen ingrijpen bij rode kaarten, strafschoppen en persoonsverwisselingen. De gele kaart blijft staan, dat is het protocol.”