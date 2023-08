Hirving Lozano dicht bij terugkeer bij PSV

Na de komst van Jesper Lindström van Eintracht Frankfurt heeft Napoli volgens Italiaanse bronnen ingestemd met de wens van de speler om terug te keren in Eindhoven. Daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van 10 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen.

De 28-jarige Lozano verkaste vier jaar geleden voor bijna 40 miljoen euro van PSV naar Napoli. In Eindhoven werd de aanvaller één keer landskampioen en dat lukte hem ook met Napoli. De komst van Lozano is niet los te zien van de vele interesse in PSV-aanvaller Johan Bakayoko.

Paris Saint-Germain heeft volgens bronnen rond de speler een bod van 25 miljoen euro in voorbereiding op de Belgisch international. Eerder bracht Burnley al een bod van 20 miljoen euro uit. Ook Everton, Brentford en Crystal Palace zouden interesse in hem hebben.