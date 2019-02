’KNVB wijst verzoek Zwolle af, duel met Ajax blijft staan’

Dat meldt De Stentor vrijdagavond. Volgens de krant heeft KNVB-directeur Eric Gudde PEC Zwolle laten weten dat de wedstrijd blijft staan op woensdag 13 maart. „In het belang van het Nederlandse voetbal”, tekent de krant op uit de mond van Gudde.

Officieel schrijven

PEC-voorzitter Adriaan Visser liet eerder op vrijdag weten dat de club uit Overijssel een officieel schrijven naar de KNVB, Eredivisie CV en Ajax had gestuurd waarin PEC het verzoek deed om het besluit terug te draaien.

„Deze op z’n zachtst gezegd bijzondere wijziging komt voort uit het drukke wedstrijdschema van Ajax”, zei Visser. De KNVB gaf echter de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst aan als belangrijkste reden. „Na de uitslagen van donderdagavond lijkt dit argument helaas van de baan”, meldt Visser, verwijzend dat Oostenrijk door de zege van Red Bull Salzburg Nederland is gepasseerd op de coëfficientenlijst op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld.

Willekeur

Door de wijziging krijgt Ajax extra rust in de aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, op 5 maart in de Spaanse hoofdstad. „Dat er door deze wijziging juist een bijzonder druk speelschema voor PEC Zwolle ontstaat, is blijkbaar van ondergeschikt belang. Het besluit lijkt willekeurig genomen en kan grote gevolgen met zich meedragen voor het verdere verloop van de competitie. Zowel boven- als onderin de ranglijst”, aldus Visser.

Bekijk ook: KNVB zet clubs tegen elkaar op

„Laat ik heel duidelijk zijn. Wij zijn als PEC Zwolle in zijn algemeenheid bereid om mee te denken, alleen niet als het een eenrichtingsweg is waarop gereden wordt.”