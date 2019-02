Babel scoort na ruim acht jaar weer in de Premier League

De aanvaller van Fulham trof bij het bezoek aan West Ham United al na drie minuten doel (0-1) en dat was exacht acht maanden, twee weken en twee dagen na zijn laatste goal op het hoogste Engelse niveau.

Liverpool

Op 6 december 2010 was Babel (destijds in dienst van Liverpool) voor het laatste trefzeker in de Premier League. In de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Aston Villa nam de Oranje-international de 2-0 voor zijn rekening.

Kort daarna vertrok Babel bij Liverpool, waarna hij middels omzwervingen via Hoffenheim, Ajax, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña en Besiktas begin dit jaar weer in de Premier League terugkeerde.

