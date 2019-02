Basketballers thuis onderuit tegen Litouwen

In Sporthallen Zuid in Amsterdam verloor de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren met 69-78 van Litouwen, dat al zeker was van kwalificatie. Oranje kon het WK in China al voor dit duel niet meer halen.

In Litouwen waren de basketballers dicht bij een stunt. Pas in de tweede verlenging ging het duel met 95-93 verloren. In de thuiswedstrijd keek de ploeg al snel tegen een kleine achterstand aan. De bezoekers bouwden die marge uit naar tien punten bij rust: 35-45.

In het derde kwart liep Litouwen nog verder uit. Met een goed vierde kwart maakte Oranje het nog even spannend, maar Litouwen liet de zege niet meer in gevaar komen. De ploeg van Van Helfteren speelt maandag in Polen de laatste wedstrijd uit de kwalificatie.