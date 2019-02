Heracles vijfde na kleine zege in Venlo

De wedstrijd in De Koel leek lange tijd op 0-0 af te stevenen, totdat Nils Röseler in de slotfase de fout in ging. De verdediger van VVV duwde Dabney dos Santos onderuit en scheidsrechter Erwin Blank legde de bal op de stip. Mohammed Osman schoot de bal kiezelhard in de kruising.

Heracles kwam daarmee op 35 punten en staat nu vijfde, voor Vitesse en FC Utrecht. Die laatste twee ploegen komen vanzelfsprekend later dit weekend nog in actie. VVV blijft met 29 punten achtste in de Eredivisie.

Het duel in De Koel werd overschaduwd door de trieste aftocht van Jerold Promes. De verdediger van VVV kwam na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Joey Konings verkeerd neer en werd per brancard via de ambulance uit het stadion vervoerd. De wedstrijd lag ruim twintig minuten stil voordat hij hervat werd.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie