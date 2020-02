Toprenners vast om corona: ’Onwerkelijk wat ons is overkomen’

Jos van Emden van Team Jumbo-Visma bij de start van de eerste rit van de UAE-Tour. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het was alarmfase één in het W Abu Dhabi-Yas Island Hotel waar Jumbo-Visma verblijft tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE-Tour). Jos van Emden, renner van de Nederlandse topploeg, snapt alle commotie over het coronavirus niet zo goed. En al helemaal niet de manier waarop er wordt om gegaan met ’een griepvirusje dat komt en weer verdwijnt’.